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Россельхознадзор в Екатеринбурге выявил 942 кг опасного мяса, в том числе собачатины

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. В Екатеринбурге на спонтанном сельскохозяйственном мини-рынке на ул. Минометчиков, 3, напротив торгового цента «Шанхай», специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили несанкционированную торговлю мясом и мясной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Владельцы продукции осуществляли хранение мяса и его реализацию с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ. Был нарушен температурный режим хранения, а также отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы на мясную продукцию. Идентификацию мяса провести не представилось возможным, так как не было ветеринарных клейм», — говорится в сообщении.



В ходе рейда было выявлено мясо, не специфичное для заявленного вида животного — вместо мяса баранины, предположительно, реализовывалось мясо собаки.



Из оборота изъято 942 кг потенциально опасного мяса и мясных продуктов (баранина, говядина, мясо собаки). Оно уничтожено путем сжигания на специализированном предприятии.



Владельцы продукции привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

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