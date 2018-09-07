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АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области до уровня А(RU)
7 сентябрь 2018 (12:24)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Свердловской области с уровня А-(RU) до А(RU), прогноз «Стабильный», а также рейтинги выпусков облигаций с уровня А-(RU) до А(RU). Таким образом, в течение 2018 году поднялся на два уровня, сообщает пресс-служба департамента информполитики региона.
«Присвоенный Свердловской области рейтинг уровня А(RU) означает умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации и обеспечивает включение новых выпусков государственных ценных бумаг Свердловской области в Ломбардный список Банка России. Это способствует повышению инвестиционной привлекательности, расширению круга потенциальных инвесторов и, соответственно, увеличению спроса на облигации и повышению их ликвидности», — говорится в сообщении.
«Присвоенный Свердловской области рейтинг уровня А(RU) означает умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации и обеспечивает включение новых выпусков государственных ценных бумаг Свердловской области в Ломбардный список Банка России. Это способствует повышению инвестиционной привлекательности, расширению круга потенциальных инвесторов и, соответственно, увеличению спроса на облигации и повышению их ликвидности», — говорится в сообщении.
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