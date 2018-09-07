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В Екатеринбурге замначальника транспортного предприятия обвиняют в причинении ущерба на 2 млн рублей
7 сентябрь 2018 (12:04)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении бывшего замначальника депо по работе с персоналом и социальным вопросам транспортного предприятия.
Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России, он обвиняется в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».
С января 2015 по декабрь 2017 года он трудоустроил в организацию на должности слесарей по ремонту подвижного состава нескольких мужчин. Фактически трудовую деятельность в данной организации они не осуществляли, однако ежемесячно получали зарплату, которую передавали обвиняемому. В результате этого организации причинен ущерб в размере около 2 млн руб.
Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России, он обвиняется в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».
С января 2015 по декабрь 2017 года он трудоустроил в организацию на должности слесарей по ремонту подвижного состава нескольких мужчин. Фактически трудовую деятельность в данной организации они не осуществляли, однако ежемесячно получали зарплату, которую передавали обвиняемому. В результате этого организации причинен ущерб в размере около 2 млн руб.
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