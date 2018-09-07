Кризис
Долги жителей Среднего Урала за тепло и горячую воду составляют 473 млн рублей
7 сентябрь 2018 (12:02)
Долги жителей Среднего Урала за тепло и горячую воду на 1 сентября 2018 года составили 473 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Ранее сообщалось, что задолженность за электроэнергию составляет 1,17 млрд руб.
Ресурсоснабжающая компания выставила должникам квитанции с начисленными пенями на сумму 139 млн руб. Платежки со штрафными санкциями от энергетиков получат 287 тыс. бытовых абонентов, не оплачивающих счета за тепло, горячую воду и свет более двух месяцев.
«В соответствии с ФЗ № 307 в отношении потребителей коммунальных услуг предусмотрены штрафы. В случае просрочки платежей с 31-го по 90-й день размер штрафа составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а после 91 дня просрочки — уже 1/130 ставки рефинансирования от невыплаченной суммы за потребленные коммунальные ресурсы за каждый день просрочки платежа», — отмечают в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что задолженность за электроэнергию составляет 1,17 млрд руб.
Ресурсоснабжающая компания выставила должникам квитанции с начисленными пенями на сумму 139 млн руб. Платежки со штрафными санкциями от энергетиков получат 287 тыс. бытовых абонентов, не оплачивающих счета за тепло, горячую воду и свет более двух месяцев.
«В соответствии с ФЗ № 307 в отношении потребителей коммунальных услуг предусмотрены штрафы. В случае просрочки платежей с 31-го по 90-й день размер штрафа составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а после 91 дня просрочки — уже 1/130 ставки рефинансирования от невыплаченной суммы за потребленные коммунальные ресурсы за каждый день просрочки платежа», — отмечают в пресс-службе компании.
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