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В Екатеринбурге приостановили работу предприятия из-за нелицензированного мостового крана

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. В Екатеринбурге судебные приставы по решению суда приостановили деятельность помещения промышленного предприятия, где не соблюдались требования безопасности, на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



Предприятие производит комплексные системы безопасности взрывоопасных объектов для шахт и рудников, подвижных составов железнодорожного транспорта, также создает устройства взрывозащищенной пожарной автоматики и аварийного оповещения.



В ходе проведения внеплановой выездной проверки сотрудники Уральского управления Ростехнадзора обнаружили нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации мостового крана.



Подъемное сооружение перед пуском в работу не поставлено на учет, эксплуатируется без экспертизы промышленной безопасности и без проведения технических освидетельствований. Также не назначен специалист, ответственный за безопасность проведение работ и не проведено периодическое комплексное обследование рельсовых путей.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановке деятельности в помещении, где находится мостовой кран, на 30 суток.

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