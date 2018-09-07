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«Уральские Пельмени» пытаются втянуть президента РФ в конфликт с Сергеем Нетиевским

7 сентябрь 2018 (10:40)

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Творческий коллектив шоу «Уральские Пельмени» написал президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой вмешаться в конфликт со своим бывшим директором Сергеем Нетиевским. Текст обращения на своей странице в Facebook опубликовал уполномоченный при президенте РФ по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

В своем обращении члены коллектива заявили, что С. Нетиевский нанес «Уральским Пельменям» ущерб на сумму 173 млн руб. После возбуждения уголовного дела, как утверждают авторы письма, экс-директор задействовал «административный ресурс» и «покровителей». По утверждению актеров шоу, Сергей Нетиевский, в частности, использует свои связи с Анатолием Семеновым.

Таким образом, говорится в обращении, бывший директор коллектива пытается воздействовать на Свердловский областной суд.

«Просим рассмотреть вопрос о проведении проверки на предмет выявления возможной коррупционной составляющей и/или использования административного ресурса со стороны С. А. Нетиевского», — говорится в письме.

Под обращением к главе государства подписались Дмитрий Соколов, Сергей Калугин, Дмитрий Брекотин, Максим Жрица, Евгений Орлов, Сергей Исаев, Сергей Ершов, Александр Попов и Вячеслав Мясников.

Напомним, что 3 сентября 2018 года Свердловский областной суд подтвердил решение Верх-Исетского районного суда о законности возбуждения уголовного дела в отношении экс-директора «Уральских Пельменей» Сергея Нетиевского по части 2 статье 201 «Превышение полномочий должным лицом, повлекшее причинение имущественного ущерба в особо крупном размере».

На протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб., а последний по времени иск от его коллег к нему был на сумму 39 млн руб. В начале августа 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию бывших коллег Сергея Нетиевского и отказал им в удовлетворении финансовых претензий.

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