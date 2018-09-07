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Президент РФ внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста

УрБК, Москва, 07.09.2018. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.



Как следует из текста документа, опубликованного на официальном сайте Кремля, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.



«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов», — говорится в тексте законопроекта.



Для целей настоящей статьи под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.



Напомним, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. 19 июля 2018 года законопроект приняли в первом чтении, второе назначено на 24 сентября 2018 года.



29 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию женщинам до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагало правительство РФ, также установить на переходный период предпенсионный возраст для граждан за пять лет до выхода на пенсию.

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