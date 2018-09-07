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Президент РФ внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста
7 сентябрь 2018 (09:05)
УрБК, Москва, 07.09.2018. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
Как следует из текста документа, опубликованного на официальном сайте Кремля, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов», — говорится в тексте законопроекта.
Для целей настоящей статьи под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.
Напомним, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. 19 июля 2018 года законопроект приняли в первом чтении, второе назначено на 24 сентября 2018 года.
29 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию женщинам до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагало правительство РФ, также установить на переходный период предпенсионный возраст для граждан за пять лет до выхода на пенсию.
Как следует из текста документа, опубликованного на официальном сайте Кремля, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов», — говорится в тексте законопроекта.
Для целей настоящей статьи под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.
Напомним, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. 19 июля 2018 года законопроект приняли в первом чтении, второе назначено на 24 сентября 2018 года.
29 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию женщинам до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагало правительство РФ, также установить на переходный период предпенсионный возраст для граждан за пять лет до выхода на пенсию.
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