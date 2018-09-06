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Финансирование федеральных программ из региональных и местных бюджетов ухудшилось

УрБК, Москва, 06.09.2018. Ситуация с софинансированием федеральных целевых программ (ФЦП) в I полугодии 2018 года из региональных и местных бюджетов ухудшилась. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.



«Финансирование ФЦП несколько отстает от прошлогодних показателей, составляет приблизительно четверть от общего объема. Непросто складывается ситуация и с софинансированием ФЦП из региональных и местных, а также внебюджетных источников. Здесь ситуация ухудшилась по отношению к прошлому году», — констатировал глава кабмина.



На данный момент в России действуют 23 ФЦП. На их исполнение в I полугодии 2018 года было направлено 119 млрд руб.

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