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Екатеринбургская компания «Виктория» оштрафована на 175 тыс. руб. за ложные сведения о мигрантах

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 175 тыс. руб. ООО «Виктория» за предоставление ложных сведений о мигрантах, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Как было установлено в суде, организация выступала принимающей стороной для иностранных граждан, прибывающих в регион. В этой связи ООО «Виктория» было обязано представить в орган миграционного учета уведомление о прибытии иностранцев.



«ООО «Виктория» в уведомлении о прибытии иностранных граждан указывала адрес: Екатеринбург, ул. Садовая, 2б. При этом сами приезжие по данному адресу фактически не находились, да и само помещение не пригодно для проживания. То есть «Виктория» подавала в миграционную службу заведомо ложные сведения», — говорится в сообщении.



В 2018 году полиция возбудила в отношении ООО «Виктория» административное дело по части 2 статьи 19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета». Материалы были в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который вынес решение о штрафе.



На все решения суда первой инстанции представитель ООО «Виктория» подало апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. На сегодняшний день поступило порядка 40 жалоб, 16 из них рассмотрено апелляционным судом, и решения оставлены без изменений. Рассмотрение по оставшимся жалобам назначено на ближайшее время.

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