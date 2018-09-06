Группа ЧТПЗ набрала новых «белых металлургов»

Фотография пресс-службы ЧТПЗ

Фотография пресс-службы ЧТПЗ

В Челябинске состоялась торжественная линейка для студентов программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ, приуроченная к началу нового учебного года. Образовательный проект по подготовке квалифицированных кадров для российской промышленности реализуется на Южном Урале второй год подряд в формате государственно-частного партнерства правительства Челябинской области, Группы ЧТПЗ и Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А. В. Яковлева. В 2018 году на первый курс программы поступило 150 выпускников школ.Второй набор студентов программы «Будущее Белой металлургии» осуществлялся по четырем специальностям и одной профессии в Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме им. А. В. Яковлева. На 150 мест претендовало 204 абитуриента. Самой востребованной специальностью в этом году стало «Сварочное производство», конкурс на нее составил почти 2 человека на место. Второе место в рейтинге популярности заняла специальность «Обработка металлов давлением» ― на 25 мест претендовали 40 абитуриентов.«Наше предприятие заинтересовано в квалифицированных специалистах, владеющих 3-4 рабочими профессиями и широким набором компетенций. В процессе обучения ребята освоят современное высокотехнологичное оборудование, систему бережливого производства и промышленной безопасности, а также погрузятся в корпоративную философию Белой металлургии. Успешные выпускники программы будут приглашены работать в инновационные цехи предприятия», ― отметил акционер, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.Обучение по программе «Будущее Белой металлургии» основано на немецкой дуальной модели образования: 40% времени занимает теория, 60% — практика на современном высокотехнологичном оборудовании. По решению акционеров Группы ЧТПЗ лучшим студентам выплачивают дополнительные стипендии. Ребятам компенсируются затраты на питание, предоставляется удобная спецодежда. Будущим металлургам созданы все условия для творческой и спортивной самореализации. Выпускники программы призывного возраста могут пройти обязательную военную службу в подшефной воинской части компании, расположенной в Уральском федеральном округе.Стоит отметить, что в этом году Группа ЧТПЗ открывает для студентов образовательной программы «Будущее Белой металлургии» автоклуб. Заниматься в нем будут более 100 ребят, обучающихся техническому обслуживанию и авторемонтному делу. Инвестиции в проект составили 15,5 млн руб.Учебный комплекс площадью 756 кв. м. состоит из зала для практических занятий и класса теории. Новая площадка оснащена по последнему слову техники: студенты смогут осваивать здесь шиномонтаж, жестяно-сварочные работы, слесарный и кузовной ремонты, изготовление деталей на токарном станке, автоэлектрику, а также вождение на мультимедийных тренажерах. Автоклуб оформлен в молодежном авангардном техно-стиле с широким использованием граффити.«Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в этом году впервые вошла в нашу корпоративную образовательную программу и сразу оказалась одной из самых востребованных: конкурс на нее составил почти три человека на место. Благодаря новому автоклубу студенты будут осваивать профессию, не отступая от дуальной системы образования, большую часть которой займет обучение практическим навыкам», — подчеркнула руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ Диана Матвеева.Помимо занятий для студентов в автоклубе планируют проведение профориентационных мероприятий для школьников. Профессия автомеханика занимает первое место в топ-50 востребованных специальностей, которые требуют среднего профессионального образования (согласно перечню Министерства труда и социальной защиты РФ).Челябинская область — второй регион присутствия Группы ЧТПЗ, в котором реализуется программа «Будущее Белой металлургии». Практико-ориентированный образовательный проект по подготовке квалифицированных кадров для инновационного производства компания впервые запустила в 2011 году на Среднем Урале. За семь лет обучение по программе прошли 677 выпускников, 70% которых трудоустроены на предприятиях Белой металлургии. В настоящее время в двух регионах страны по корпоративной образовательной программе обучаются более 1 300 будущих металлургов.