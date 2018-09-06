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«Уральские авиалинии» возвращают в зимнее расписание рейс Самара — Москва
6 сентябрь 2018 (16:51)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. С 29 октября 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает полеты по маршруту Самара — Москва — Самара. Рейсам присвоены номера У6-95 и У6-96, сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейсы в Москву будут выполняться по понедельникам в 07.00, вернуться в Самару можно будет во вторник в 22.30. Полет будет занимать 1 час 40 мин. Билеты уже в продаже, стоимость от 2 тыс. 375 руб.
«Москва может показать очень многое: от златоглавых церквей до англиканских соборов, от небоскрёбов до сталинских высоток. Здесь в любое время года проводятся фестивали и ярмарки. Данный рейс — прекрасная возможность для самарцев спланировать свои поездки, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Москву в другие города России и страны СНГ», — говорится в сообщении.
К оплате доступны бонусы программы «Крылья». Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 тыс. руб. при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов.
Приобрести авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
Рейсы в Москву будут выполняться по понедельникам в 07.00, вернуться в Самару можно будет во вторник в 22.30. Полет будет занимать 1 час 40 мин. Билеты уже в продаже, стоимость от 2 тыс. 375 руб.
«Москва может показать очень многое: от златоглавых церквей до англиканских соборов, от небоскрёбов до сталинских высоток. Здесь в любое время года проводятся фестивали и ярмарки. Данный рейс — прекрасная возможность для самарцев спланировать свои поездки, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Москву в другие города России и страны СНГ», — говорится в сообщении.
К оплате доступны бонусы программы «Крылья». Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 тыс. руб. при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов.
Приобрести авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
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