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В Кольцово пассажиры авиакомпании Onurair не смогли получить багаж
6 сентябрь 2018 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры утреннего рейса авиакомпании Onurair из Анталии не смогли вовремя получить багаж. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
По данным аэропорта, в Кольцово не прибыло несколько десятков мест багажа.
«Данный багаж был дослан авиакомпанией на другом рейсе из Антальи и прибыл в Екатеринбург в 14.20. В настоящее время сотрудники группы розыска багажа связываются с пассажирами и информируют их о возможности получить свой багаж», — говорится в сообщении.
Отмечается, что багаж пассажиров рейса Onurair дослала другая авиакомпания.
По данным аэропорта, в Кольцово не прибыло несколько десятков мест багажа.
«Данный багаж был дослан авиакомпанией на другом рейсе из Антальи и прибыл в Екатеринбург в 14.20. В настоящее время сотрудники группы розыска багажа связываются с пассажирами и информируют их о возможности получить свой багаж», — говорится в сообщении.
Отмечается, что багаж пассажиров рейса Onurair дослала другая авиакомпания.
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