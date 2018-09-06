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В Кольцово пассажиры авиакомпании Onurair не смогли получить багаж

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры утреннего рейса авиакомпании Onurair из Анталии не смогли вовремя получить багаж. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.



По данным аэропорта, в Кольцово не прибыло несколько десятков мест багажа.



«Данный багаж был дослан авиакомпанией на другом рейсе из Антальи и прибыл в Екатеринбург в 14.20. В настоящее время сотрудники группы розыска багажа связываются с пассажирами и информируют их о возможности получить свой багаж», — говорится в сообщении.



Отмечается, что багаж пассажиров рейса Onurair дослала другая авиакомпания.

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