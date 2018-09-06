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Свердловский облсуд оставил в силе решение о прекращении депутатских полномочий Армена Карапетяна

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Свердловский областной суд отказался отменять решение первой инстанции о прекращении полномочий экс-депутата областного Заксобрания Армена Карапетяна. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Законодательное собрание Свердловской области 22 мая 2018 года лишило А. Карапетяна мандата из-за указания в декларации недостоверных сведений.



Армен Карапетян обжаловал решение регионального парламента в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. В удовлетворении иска ему было отказано. После этого А. Карапетян подал апелляцию в облсуд.



Таким образом, решение о прекращении депутатских полномочий А. Карапетяна вступило в законную силу.

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