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Свердловский облсуд оставил в силе решение о прекращении депутатских полномочий Армена Карапетяна
6 сентябрь 2018 (16:06)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Свердловский областной суд отказался отменять решение первой инстанции о прекращении полномочий экс-депутата областного Заксобрания Армена Карапетяна. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Законодательное собрание Свердловской области 22 мая 2018 года лишило А. Карапетяна мандата из-за указания в декларации недостоверных сведений.
Армен Карапетян обжаловал решение регионального парламента в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. В удовлетворении иска ему было отказано. После этого А. Карапетян подал апелляцию в облсуд.
Таким образом, решение о прекращении депутатских полномочий А. Карапетяна вступило в законную силу.
Законодательное собрание Свердловской области 22 мая 2018 года лишило А. Карапетяна мандата из-за указания в декларации недостоверных сведений.
Армен Карапетян обжаловал решение регионального парламента в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. В удовлетворении иска ему было отказано. После этого А. Карапетян подал апелляцию в облсуд.
Таким образом, решение о прекращении депутатских полномочий А. Карапетяна вступило в законную силу.
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