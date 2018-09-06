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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в августе выросли на 11%

УрБК, Москва, 06.09.2018. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в августе 2018 года выросли на 11%. Об этом говорится в сообщении «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).



В общей сложности объем российского авторынка составил 147,3 тыс. шт., что на 14,6 тыс. шт. больше, чем в августе 2017 года. Всего с начала года в России продан 1,1 млн новых автомобилей.



«С начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста год к году к концу июля. В августе этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с недавним ослаблением рубля, — отметил председатель АЕБ Йорг Шрайбер. — В ближайшие месяцы рост, вероятно, продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС в любом случае обеспечит высокий уровень спроса до конца текущего года».

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