Кризис

Долги жителей Свердловской области за электроэнергию превысили 1,1 млрд рублей

Долги жителей Свердловской области за электроэнергию превысили 1,1 млрд руб. Такую сумму накопили 822 тыс. жителей Среднего Урала, сообщает пресс-служба регионального филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



С июня по сентябрь 2018 года во всех городах Свердловской области энергетики совместно с судебными приставами провели более 180 рейдов по должникам. После чего почти 40% неплательщиков погасили задолженность.



«Напомним, что отсутствие оплаты за электроэнергию за два и более месяца становится веским основанием для таких мер воздействия, как судебные разбирательства, отключение энергоснабжения и арест имущества судебными приставами в счет непогашенной задолженности. Кроме того, сведения о неплатежах за ЖКХ передаются во всероссийский информационный банк данных, что негативно отражается на кредитной истории граждан», — отмечают в пресс-службе ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: