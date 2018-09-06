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Группа ЧТПЗ снизила энергозатраты на 70 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы — сэкономили 70 млн руб. за I полугодие 2018 года в рамках реализации программы повышения энергоэффективности.



Как сообщает пресс-служба компании, крупнейшим проектом по снижению потребления энергоресурсов стала установка новой подстанции «Новотрубная». Инвестиции составили 220 млн руб. Подстанция обеспечивает бесперебойное снабжение электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» и позволяет сократить затраты на электричество, экономический эффект составит около 50 млн руб. в год.



Более пяти основных цехов ЧТПЗ и ПНТЗ переведены на современное светодиодное освещение. Новые лампы потребляют в четыре раза меньше энергии. В I полугодии 2018 года на ЧТПЗ были установлены теплогенераторы вместо стандартных батарей и тепловых завес. Это позволило снизить расходы на отопление на 5%.



Кроме того, ведется работа по оптимизации потребления природного газа. На ЧТПЗ создана собственная теплотехническая лаборатория, это позволило сократить затраты на режимную наладку газопотребляющего оборудования и на исследования в данной области.



«Повышение энергоэффективности является важным направлением стратегического развития Группы ЧТПЗ. Рациональное использование ресурсов позволяет оптимизировать затраты, снизить себестоимость продукции и уменьшить нагрузку на экологию. Компания и дальше продолжит работу по снижению электропотребления», — отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.



Группа ЧТПЗ реализует многолетнюю стратегию повышения энергоэффективности. ЧТПЗ и ПНТЗ не раз получали благодарственные письма за активную работу и пропаганду энергосбережения.

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