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Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро вырос на 23 коп.

УрБК, Москва, 06.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 21,23 коп., до 68,25 руб., курс евро вырос на 23,23 коп., до 79,36 руб.

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