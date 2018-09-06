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В Екатеринбурге директор турфирмы «Отдых» подозревается в хищении более 1 млн рублей у своих клиентов

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Следственное управление УМВД России по Екатеринбургу возбудило уголовное дело по факту неправомерного привлечения директором турфирмы денежных средств екатеринбуржцев. В совершении мошеннических действий подозревается руководитель ООО «Отдых», офис которого располагался по адресу Белинского, 34, сообщает пресс-служба ведомства.



В полиции Екатеринбурга имеются десятки заявлений от граждан, по которым возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции располагают сведениями о причастности подозреваемой как минимум к 50 аналогичным эпизодам.



Правоохранители установили причастность подозреваемой к хищению свыше 1 млн руб. у клиентов, которые они внесли в счет оплаты договоров на туристическое обслуживание.



В 2016 году женщина, являясь директором туристической компании, принимала от клиентов деньги в счет оплаты заключённых договоров. Однако финансовые средства, по версии следователей, тратились подозреваемой на личные нужды.



Органы следствия полагают, что от мошеннических действий руководителя данной коммерческой организации пострадало большее количество жителей Екатеринбурга, чем обратилось в полицию с заявлениями. С октября 2017 года женщина находится в федеральном розыске.



Полицейские обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности подозреваемой, с просьбой сообщить об этом в полицию по телефонам: +7 (343) 294-11-38 (следствие УМВД), +7 (343) 294-14-94 (дежурная часть) либо «02».

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