«Уральский Рабочий»: Неформат: можно ли выгнать с урока за синие волосы?

В одной из школ Санкт-Петербурга разгорелся скандал — ученицу не допустили на торжественную линейку из-за необычной прически: волосы девочки были выкрашены в синий цвет.Родители школьницы обратились с жалобами на препятствование в получение образования к уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлане Агапитовой. После этого в администрации учебного заведения сделали вид, что не замечают ярких волос, и теперь девочка спокойно ходит на занятия.Подобные ситуации происходят практически каждый год и всегда вызывают жаркие споры. Педагогам часто не нравятся цветные волосы, пирсинг или татуировки учеников. Некоторые излишне эмоциональные преподаватели даже могут угрожать остричь экстравагантные шевелюры или выдернуть серьги. Конечно, этим недовольны родители, и нередко конфликт выходит за рамки школы.«Думаю, что выгонять ребенка с урока несправедливо. Образ — это выбор каждого; если родители позволяют, то почему бы и нет? У нас сейчас такая мода на цветные волосы, довольно много детей с розовыми, синими и зелеными волосами. Но с порядками учебного заведения считаться стоит, тем более если это прописано в правилах», — считает мама восьмиклассника, екатеринбурженка Анастасия Лемешева.Анастасию поддерживают и другие родители.«Это нарушение конституционного права ребенка на образование. Девочка опасности для окружающих не представляла, общественных норм не нарушала. Дети в школе могут выглядеть, как угодно. Школа — это не про внешний вид», — считает мама второклассника стоматолог Анастасия.Однако не все согласны с тем, что детям стоит таким образом самовыражаться в учебном заведении.«В каждой школе, лицее или другом образовательной учреждении есть свой устав, в котором прописан, в частности, и внешний вид учащихся. Если там сказано, что неестественный цвет волос запрещен, то не стоит делать экстравагантные прически. Однако запретами и угрозами проблему не решить. С детьми это не работает. Нужно поговорить с ребенком или его родителями», — говорит учитель математики Александра Савичева.С педагогом согласны и психологи. Подростки, желая выделится, на замечания о неподобающем внешнем виде будут реагировать, скорее, агрессивно.«Не стоит угрожать ребенку срезанием волос или исключением из школы. Он будет поступать назло. Можно попробовать договориться. Но, конечно, родители и дети изначально должны были прочитать устав школы, чтобы потом не возникало спорных ситуаций», — считает психолог Ирина Зуева.Юристы считают, что любительницу экспериментировать с внешностью никто не имеет права отчислить или даже не пустить в школу. Но педагоги имеют право провести с ней профилактическую беседу. По словам юриста Станислава Голунова, выгнать с уроков — значит, нарушить право школьника на образование. Однако внешний вид должен соответствовать формату учебного заведения. Он отметил, что сейчас даже в суд могут не пустить человека приставы, если его дресс-код не соответствует деловому стилю.