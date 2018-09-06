«Уральский Рабочий»: Выпускники из Нижнего Тагила претендуют на самые высокие зарплаты на Урале

Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter проанализировали базу резюме Свердловской области и выяснили, выпускники каких уральских вузов претендуют на самый большой ежемесячный доход. Оказалось, что наиболее высокие зарплатные притязания предъявляют соискатели, в разные годы окончившие Нижнетагильский технологический институт Уральского федерального университета, сообщают в пресс-службе компании.Выпускники Нижнетагильского филиала УрФУ в среднем рассчитывают на заработок в 67 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (57 тысяч рублей), на третьем — Уральский государственный медицинский университет (54,8 тысячи рублей). Завершают топ-15 выпускники Российского государственного профессионально-педагогического университета, претендующие на заработок в 40 тысяч рублей.«Филиал Уральского федерального университета в Нижнем Тагиле готовит преимущественно технических специалистов, очень востребованных в России в последние годы. По нашим данным, его выпускники трудятся в профессиональных сферах, которые входят в топ-10 по размеру предлагаемых зарплат на Урале («Добыча сырья», «Производство», «Строительство» и «Информационные технологии») — отсюда и высокие ожидания. В целом в данном рейтинге учитывались зарплатные пожелания выпускников всех факультетов вузов, но нужно понимать, что запросы гуманитариев и технических специалистов могут быть очень разными — это зависит от востребованности на рынке тех или иных профессий», — прокомментировала результаты исследования директор «HeadHunter Урал» Анна Хвостова.Ожидания выпускников могут существенно разниться и в зависимости от опыта работы, отмечается в исследовании. Как правило, начинающие специалисты претендуют на зарплату в среднем в два раза ниже, чем их коллеги с опытом работы от шести лет и больше. Самый впечатляющий прогресс показали выпускники Уральского государственного медицинского университета — с годами их зарплата вырастает почти в три раза.Больше всего резюме в Свердловской области разместили соискатели с дипломом УрФУ. Эксперты объясняют этот факт не только количеством выпускников данного вуза, но и широтой направлений подготовки. На втором месте — Уральский государственный экономический университет, на третьем — Уральский государственный педагогический университет.