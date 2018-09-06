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Долги жителей Свердловской области за электроэнергию превысили 1,1 млрд рублей
6 сентябрь 2018 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Долги жителей Свердловской области за электроэнергию превысили 1,1 млрд руб. Такую сумму накопили 822 тыс. жителей Среднего Урала, сообщает пресс-служба регионального филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
С июня по сентябрь 2018 года во всех городах Свердловской области энергетики совместно с судебными приставами провели более 180 рейдов по должникам. После чего почти 40% неплательщиков погасили задолженность.
«Напомним, что отсутствие оплаты за электроэнергию за два и более месяца становится веским основанием для таких мер воздействия, как судебные разбирательства, отключение энергоснабжения и арест имущества судебными приставами в счет непогашенной задолженности. Кроме того, сведения о неплатежах за ЖКХ передаются во всероссийский информационный банк данных, что негативно отражается на кредитной истории граждан», — отмечают в пресс-службе ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
С июня по сентябрь 2018 года во всех городах Свердловской области энергетики совместно с судебными приставами провели более 180 рейдов по должникам. После чего почти 40% неплательщиков погасили задолженность.
«Напомним, что отсутствие оплаты за электроэнергию за два и более месяца становится веским основанием для таких мер воздействия, как судебные разбирательства, отключение энергоснабжения и арест имущества судебными приставами в счет непогашенной задолженности. Кроме того, сведения о неплатежах за ЖКХ передаются во всероссийский информационный банк данных, что негативно отражается на кредитной истории граждан», — отмечают в пресс-службе ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
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