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Глава Гознака предложил изменить дизайн российских банкнот

УрБК, Москва, 06.09.2018. Глава Гознака Аркадий Трачук предложил изменить дизайн российских банкнот. По его мнению, одной из первых поменяться могла бы пятитысячная купюра, сообщил он в интервью РИА «Новости».



«Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов. Конечно, после этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. И, в принципе, с точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», — сказал А. Трачук.



«Банкнота номиналом 5 тыс. руб. — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации», — добавил глава Гознака.



А. Трачук не стал комментировать, существуют ли такие планы.



«Планируется или не планируется — это вопрос все-таки к Банку России. Мы в любом случае прорабатываем такую возможность, для этого у нас есть все необходимые ресурсы и технологии. Мы продолжаем работу над защитными признаками, новыми решениями, которые могут быть использованы для модернизации старых номиналов банкнот, однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», — отметил глава Гознака.



В то же время он указал, что восприятие банкнот в российском обществе достаточно консервативно. По его словам, требуется время для адаптации россиян к новому дизайну банкнот.



«Нам нужно посмотреть, как люди отреагируют на те же банкноты 200 и 2 тыс. руб., которые только недавно появились в обращении. Если помните, в конце прошлого года, начале этого года были сообщения о том, что где-то такие банкноты не принимали, а кто-то пытался на ксероксе сделать какие-то копии. Всегда при вводе банкнот бывают такие вот эксцессы. Их может быть небольшое количество, но это все говорит о сложном восприятии новых банкнот на первых порах», — напомнил А. Трачук.



По его оценке, россияне уже адаптировались к новым банкнотам, никаких проблем в обращении в Гознаке не наблюдают.



«Первый этап — знакомство, мы уже прошли. Теперь нам важно получить уже обратную реакцию людей на сами банкноты, на какие-то их защитные признаки. Важно понять реальный срок обращения банкнот. Думаю, что к концу года такого рода информация у нас уже начнет появляться», — заключил А. Трачук.

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