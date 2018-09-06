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Глава Гознака предложил изменить дизайн российских банкнот
6 сентябрь 2018 (12:18)
УрБК, Москва, 06.09.2018. Глава Гознака Аркадий Трачук предложил изменить дизайн российских банкнот. По его мнению, одной из первых поменяться могла бы пятитысячная купюра, сообщил он в интервью РИА «Новости».
«Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов. Конечно, после этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. И, в принципе, с точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», — сказал А. Трачук.
«Банкнота номиналом 5 тыс. руб. — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации», — добавил глава Гознака.
А. Трачук не стал комментировать, существуют ли такие планы.
«Планируется или не планируется — это вопрос все-таки к Банку России. Мы в любом случае прорабатываем такую возможность, для этого у нас есть все необходимые ресурсы и технологии. Мы продолжаем работу над защитными признаками, новыми решениями, которые могут быть использованы для модернизации старых номиналов банкнот, однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», — отметил глава Гознака.
В то же время он указал, что восприятие банкнот в российском обществе достаточно консервативно. По его словам, требуется время для адаптации россиян к новому дизайну банкнот.
«Нам нужно посмотреть, как люди отреагируют на те же банкноты 200 и 2 тыс. руб., которые только недавно появились в обращении. Если помните, в конце прошлого года, начале этого года были сообщения о том, что где-то такие банкноты не принимали, а кто-то пытался на ксероксе сделать какие-то копии. Всегда при вводе банкнот бывают такие вот эксцессы. Их может быть небольшое количество, но это все говорит о сложном восприятии новых банкнот на первых порах», — напомнил А. Трачук.
По его оценке, россияне уже адаптировались к новым банкнотам, никаких проблем в обращении в Гознаке не наблюдают.
«Первый этап — знакомство, мы уже прошли. Теперь нам важно получить уже обратную реакцию людей на сами банкноты, на какие-то их защитные признаки. Важно понять реальный срок обращения банкнот. Думаю, что к концу года такого рода информация у нас уже начнет появляться», — заключил А. Трачук.
«Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов. Конечно, после этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. И, в принципе, с точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало», — сказал А. Трачук.
«Банкнота номиналом 5 тыс. руб. — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации», — добавил глава Гознака.
А. Трачук не стал комментировать, существуют ли такие планы.
«Планируется или не планируется — это вопрос все-таки к Банку России. Мы в любом случае прорабатываем такую возможность, для этого у нас есть все необходимые ресурсы и технологии. Мы продолжаем работу над защитными признаками, новыми решениями, которые могут быть использованы для модернизации старых номиналов банкнот, однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы», — отметил глава Гознака.
В то же время он указал, что восприятие банкнот в российском обществе достаточно консервативно. По его словам, требуется время для адаптации россиян к новому дизайну банкнот.
«Нам нужно посмотреть, как люди отреагируют на те же банкноты 200 и 2 тыс. руб., которые только недавно появились в обращении. Если помните, в конце прошлого года, начале этого года были сообщения о том, что где-то такие банкноты не принимали, а кто-то пытался на ксероксе сделать какие-то копии. Всегда при вводе банкнот бывают такие вот эксцессы. Их может быть небольшое количество, но это все говорит о сложном восприятии новых банкнот на первых порах», — напомнил А. Трачук.
По его оценке, россияне уже адаптировались к новым банкнотам, никаких проблем в обращении в Гознаке не наблюдают.
«Первый этап — знакомство, мы уже прошли. Теперь нам важно получить уже обратную реакцию людей на сами банкноты, на какие-то их защитные признаки. Важно понять реальный срок обращения банкнот. Думаю, что к концу года такого рода информация у нас уже начнет появляться», — заключил А. Трачук.
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