Кризис
Цена на дизельное топливо для свердловских аграриев выросла на 11 тыс. рублей за тонну
6 сентябрь 2018 (12:07)
Стоимость дизельного топлива для свердловских аграриев с начала сентября 2017 года по начало сентября 2018 года выросла на 11 тыс. руб. за т. Об этом на заседании регионального правительства сообщил глава областного министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев.
По его словам, в прошлом году стоимость дизельного топлива для проведения сельхозработ в Свердловской области составляла 39 тыс. руб. за т. В настоящее время цена находится на уровне 50 тыс. руб. за т.
Также выросли цены на бензин. Если перед уборочной в 2017 году аграрии приобретали топливо по 41,7 тыс. руб. за т, то в этом году стоимость бензина составила 49,3 тыс. руб. за т.
Дмитрий Дегтярев отметил, что для проведения уборочной кампании Свердловским аграриям необходимо 18 тыс. т дизельного топлива и 2,5 тыс. т бензина.
На компенсацию затрат в связи с подорожанием дизельного топлива аграриям из средств федерального и регионального бюджета предоставлены субсидии на сумму 94 млн руб.
По его словам, в прошлом году стоимость дизельного топлива для проведения сельхозработ в Свердловской области составляла 39 тыс. руб. за т. В настоящее время цена находится на уровне 50 тыс. руб. за т.
Также выросли цены на бензин. Если перед уборочной в 2017 году аграрии приобретали топливо по 41,7 тыс. руб. за т, то в этом году стоимость бензина составила 49,3 тыс. руб. за т.
Дмитрий Дегтярев отметил, что для проведения уборочной кампании Свердловским аграриям необходимо 18 тыс. т дизельного топлива и 2,5 тыс. т бензина.
На компенсацию затрат в связи с подорожанием дизельного топлива аграриям из средств федерального и регионального бюджета предоставлены субсидии на сумму 94 млн руб.
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