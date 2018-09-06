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За навязывание услуги Сбербанк России заплатит клиентке из Екатеринбурга 145 тыс. рублей
6 сентябрь 2018 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. За навязывание услуги ПАО «Сбербанк России» заплатит клиентке из Екатеринбурга 145 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В апреле 2015 года женщина заключила кредитный договор с кредитной организацией на сумму 763 тыс. руб. сроком на 36 месяцев. В 2018 году она узнала, что банк самостоятельно подключил ее к программе добровольное коллективное страхование жизни, здоровья и в связи с недобровольной потерей работы со счета, открытого на имя женщины, были списаны денежные средства в размере 63 тыс. руб. То есть три года клиентка фактически пользовалась кредитом в 700 тыс. руб., а проценты выплачивала на полную сумму кредита. Претензия женщины к банку о возврате кредита на сумму 63 тыс. руб. была оставлена без удовлетворения.
Клиентка обратилась с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к ПАО «Сбербанк России» о защите прав потребителей. В исковом заявлении она просила взыскать с ответчика убытки в размере не предоставленной суммы кредита, которая по расчетам составила 62 тыс. 790 руб., проценты по договору в размере 26 тыс. 059 руб., проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами — 17 тыс. 521 руб. а также компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб. и штраф в размере 50% от присужденной судом денежной суммы.
Суд первой инстанции установил, что через две недели после заключения кредитного договора истец была подключена к программе добровольного страхования жизни и здоровья и в связи с недобровольной потерей работы и являлась застрахованным лицом до срока окончания кредитного договора. Согласно условиям, это делается на основании письменного заявления клиента, представленного в банк. Однако документа, подписанного женщиной, банк суду не предоставил, равно как и распоряжения истца на перечисление со сберегательного счета кредитных денежных средств в адрес третьего лица. Таким образом, Чкаловский районный суд пришел к выводу, что услуга истцу была навязана, а потому является недействительной, нарушающей права истца. Незаконно списанная со счета и перечисленная в адрес страховщика сумма 62 тыс. 790 руб. является убытками и подлежит взысканию, а также подлежат удовлетворению требования о взыскании переплаченных процентов, процентов за пользование чужими денежными средствами, о компенсации морального вреда и штрафа.
Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга с ПАО «Сбербанк России» были взысканы убытки в виде суммы не предоставленного кредита — 62 тыс. 790 руб., сумма уплаченных по договору процентов — 17 тыс. 521 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 17 тыс. 521 руб., компенсация морального вреда в сумме 2 тыс. руб., а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 45 тыс. 401 руб. Всего 145 тыс. 233 руб.
Ответчик, не согласившись с данным решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами судьи Чкаловского районного суда Екатеринбурга и оставила его решение без изменения, а апелляционную жалобу ПАО «Сбербанк России» — без удовлетворения.
В апреле 2015 года женщина заключила кредитный договор с кредитной организацией на сумму 763 тыс. руб. сроком на 36 месяцев. В 2018 году она узнала, что банк самостоятельно подключил ее к программе добровольное коллективное страхование жизни, здоровья и в связи с недобровольной потерей работы со счета, открытого на имя женщины, были списаны денежные средства в размере 63 тыс. руб. То есть три года клиентка фактически пользовалась кредитом в 700 тыс. руб., а проценты выплачивала на полную сумму кредита. Претензия женщины к банку о возврате кредита на сумму 63 тыс. руб. была оставлена без удовлетворения.
Клиентка обратилась с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к ПАО «Сбербанк России» о защите прав потребителей. В исковом заявлении она просила взыскать с ответчика убытки в размере не предоставленной суммы кредита, которая по расчетам составила 62 тыс. 790 руб., проценты по договору в размере 26 тыс. 059 руб., проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами — 17 тыс. 521 руб. а также компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб. и штраф в размере 50% от присужденной судом денежной суммы.
Суд первой инстанции установил, что через две недели после заключения кредитного договора истец была подключена к программе добровольного страхования жизни и здоровья и в связи с недобровольной потерей работы и являлась застрахованным лицом до срока окончания кредитного договора. Согласно условиям, это делается на основании письменного заявления клиента, представленного в банк. Однако документа, подписанного женщиной, банк суду не предоставил, равно как и распоряжения истца на перечисление со сберегательного счета кредитных денежных средств в адрес третьего лица. Таким образом, Чкаловский районный суд пришел к выводу, что услуга истцу была навязана, а потому является недействительной, нарушающей права истца. Незаконно списанная со счета и перечисленная в адрес страховщика сумма 62 тыс. 790 руб. является убытками и подлежит взысканию, а также подлежат удовлетворению требования о взыскании переплаченных процентов, процентов за пользование чужими денежными средствами, о компенсации морального вреда и штрафа.
Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга с ПАО «Сбербанк России» были взысканы убытки в виде суммы не предоставленного кредита — 62 тыс. 790 руб., сумма уплаченных по договору процентов — 17 тыс. 521 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 17 тыс. 521 руб., компенсация морального вреда в сумме 2 тыс. руб., а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 45 тыс. 401 руб. Всего 145 тыс. 233 руб.
Ответчик, не согласившись с данным решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами судьи Чкаловского районного суда Екатеринбурга и оставила его решение без изменения, а апелляционную жалобу ПАО «Сбербанк России» — без удовлетворения.
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