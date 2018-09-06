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За навязывание услуги Сбербанк России заплатит клиентке из Екатеринбурга 145 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. За навязывание услуги ПАО «Сбербанк России» заплатит клиентке из Екатеринбурга 145 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В апреле 2015 года женщина заключила кредитный договор с кредитной организацией на сумму 763 тыс. руб. сроком на 36 месяцев. В 2018 году она узнала, что банк самостоятельно подключил ее к программе добровольное коллективное страхование жизни, здоровья и в связи с недобровольной потерей работы со счета, открытого на имя женщины, были списаны денежные средства в размере 63 тыс. руб. То есть три года клиентка фактически пользовалась кредитом в 700 тыс. руб., а проценты выплачивала на полную сумму кредита. Претензия женщины к банку о возврате кредита на сумму 63 тыс. руб. была оставлена без удовлетворения.



Клиентка обратилась с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к ПАО «Сбербанк России» о защите прав потребителей. В исковом заявлении она просила взыскать с ответчика убытки в размере не предоставленной суммы кредита, которая по расчетам составила 62 тыс. 790 руб., проценты по договору в размере 26 тыс. 059 руб., проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами — 17 тыс. 521 руб. а также компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб. и штраф в размере 50% от присужденной судом денежной суммы.



Суд первой инстанции установил, что через две недели после заключения кредитного договора истец была подключена к программе добровольного страхования жизни и здоровья и в связи с недобровольной потерей работы и являлась застрахованным лицом до срока окончания кредитного договора. Согласно условиям, это делается на основании письменного заявления клиента, представленного в банк. Однако документа, подписанного женщиной, банк суду не предоставил, равно как и распоряжения истца на перечисление со сберегательного счета кредитных денежных средств в адрес третьего лица. Таким образом, Чкаловский районный суд пришел к выводу, что услуга истцу была навязана, а потому является недействительной, нарушающей права истца. Незаконно списанная со счета и перечисленная в адрес страховщика сумма 62 тыс. 790 руб. является убытками и подлежит взысканию, а также подлежат удовлетворению требования о взыскании переплаченных процентов, процентов за пользование чужими денежными средствами, о компенсации морального вреда и штрафа.



Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга с ПАО «Сбербанк России» были взысканы убытки в виде суммы не предоставленного кредита — 62 тыс. 790 руб., сумма уплаченных по договору процентов — 17 тыс. 521 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 17 тыс. 521 руб., компенсация морального вреда в сумме 2 тыс. руб., а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 45 тыс. 401 руб. Всего 145 тыс. 233 руб.



Ответчик, не согласившись с данным решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами судьи Чкаловского районного суда Екатеринбурга и оставила его решение без изменения, а апелляционную жалобу ПАО «Сбербанк России» — без удовлетворения.

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