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Минфин поддерживает идею повышения штрафов за езду без ОСАГО

УрБК, Москва, 06.09.2018. Вопрос повышения штрафа за езду без ОСАГО является актуальным, он должен быть сопоставим с той выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил», — сказал он, напомнив, что отсутствие полиса ОСАГО влечет наложение штрафа от 500 до 800 руб.



По его словам, люди, которые ездят без полиса ОСАГО, представляют собой общественную опасность.



«Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб», — отметил А. Моисеев.



«С другой стороны, страховщики все время говорят: «Повышайте штрафы». А мы им говорим: «Сначала разберитесь с качеством ремонта, а потом можно рассматривать повышение штрафов», — добавил он.



По мнению замминистра, автомобили без полиса ОСАГО надо фиксировать на камеры, но в вопросе есть и развилка, которую нужно разрешить.



«В принципе, если происходит фиксация через камеры, человек проехал 10 раз без полиса — 10 раз получил штраф? С другой стороны, люди будут говорить, что нельзя за одно нарушение брать штраф больше одного раза. Это надо будет доказывать. Если рассуждать рационально, человек совершил одну поездку в один день без полиса и его поймали, то нарушение все равно одно», — продолжил А. Моисеев.



«Другой вопрос — более философский — если завтра он поехал опять без полиса, это одно нарушение или уже другое? Возникают вопросы. Считаю, фиксацию через камеры, безусловно, надо делать. Это хорошая история, возможности для этого есть», — добавил он.

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