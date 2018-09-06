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На шахте «Распадская» запущена новая лава с промышленными запасами в 3,5 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. ПАО «Распадская» вводит в эксплуатацию лаву 4-10-31 с промышленными запасами 3,5 млн т угля. Об этом сообщает пресс-служба компании ЕВРАЗ.



При подготовке лавы выполнен комплекс монтажно-демонтажных, горно-капитальных и проходческих работ: проходческие бригады прошли более 12 км горных выработок участков № 28 и 30.



Протяженность нового выемочного участка составляет более 3,5 км. Забой оснащен высокопроизводительным механизированным комплексом BUCYRUS, очистным комбайном JOY. Возможности механизированного комплекса позволяют ежемесячно на первом этапе — в течение 2-3 месяцев — выдавать на-гора до 180 тыс. т угля, а далее до 250-300 тыс. т.



В лаве будет трудиться один из лучших коллективов шахты «Распадская» — бригада-миллионер Рустама Муминова (добычной участок № 1).



При подготовке лавы большое внимание уделяется вопросам промышленной безопасности. С поверхности на расстоянии 500-600 м по простиранию столба пробурены контрольно-профилактические скважины. Также выполнена обработка выработанного пространства и целиков угля аэрозолями и водными растворами антипирогенов.



Отработка новой лавы будет вестись в течение полутора лет.



После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.

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