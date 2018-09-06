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27% жителей Екатеринбурга, ищущих работу, надеются на осеннее оживление делового сезона

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Почти треть участников опроса портала по поиску работы «Зарплата.ру» — 27% — выразили мнение, что осенью проще найти новую работу, потому что кадровый рынок оживает после летнего затишья. 15% екатеринбуржцев уверены, что искать работу нужно летом, 7% выбирают для этого весну, а 2% — зиму. Об этом сообщает пресс-служба сайта «Зарплата.ру».



По данным опроса, проведенного среди 1 тыс. 230 жителей Екатеринбурга, 49% респондентов вообще не видят связи между временем года и успехом в смене компании.



35% горожан признались, что чаще новое место им удавалось найти именно осенью. Чуть меньше — 29% — устраивались на работу летом, а 23% — весной. Зимой новое место работы находили 13% екатеринбуржцев.



Говоря об увольнениях, треть респондентов отметили, что эта ситуация с ними чаще случалась летом. Для четверти горожан самым приоритетным сезоном для ухода стала весна. 23% жителей Екатеринбурга предпочитают увольняться осенью, а 19% — зимой.



Треть екатеринбуржцев планирует активный поиск новой работы этой осенью, а 42% опрошенных уже давно находятся в поиске и возлагают большие надежды именно на осень. Большая часть из тех, кто надеется найти работу в ближайшее время, — представители таких сфер как бухгалтерия и финансы, продажи, строительство и недвижимость.



«Осенью количество вакансий действительно начинает резко расти — обычно по сравнению с летним периодом оно увеличивается в среднем на 20%. Также в этот период мы наблюдаем рост количества резюме на 7-8%. Но в то же время осенью компании более тщательно подходят к процессу подбора кандидатов. Работодатели знают, что количество подходящих соискателей на рынке увеличивается, и готовы выбирать. Это влияет на сроки закрытия вакансий, поэтому нужно быть готовыми к тому, что процесс осеннего поиска работы может затянуться», — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала «Зарплата.ру».

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