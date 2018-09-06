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Судебные приставы арестовали ценные бумаги бизнесмена Малика Гайсина на сумму 30 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Управление федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области арестовало ценные бумаги Малика Гайсина на сумму более 30 млн руб. Это было сделано на основании решения суда в рамках наложения обеспечительных мер на имущество Малика Гайсина и его партнеров, контролирующих ООО «УНТЭСК». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



Всего на лицевом счете бизнесмена находится 300 тыс. 010 обыкновенных акций ПАО Банк «Вятич» номиналом 100 руб. каждая.



9 июня 2018 года Арбитражный суд Свердловской области постановил арестовать имущество Малика Гайсина и его партнеров на сумму 171,4 млн руб. для предотвращения возможного ущерба кредиторам, в числе которых ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», межрайонная ИФНС № 25 по Свердловской области, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и работники ООО «УНТЭСК». В целом же задолженность ООО «УНТЭСК» перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 218,6 млн руб.



Суд состоялся в рамках дела о банкротстве ООО «УНТЭСК». Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму 171,4 млн руб. поступило в суд еще в октябре 2016 года, его рассмотрение было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами ООО «УНТЭСК». Бизнесмен пытался опротестовать требования энергетиков, однако суд отклонил апелляционную жалобу.



По ходатайству ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Арбитражный суд принял обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию сделок по продаже имущества, снятие с учета автотранспорта, принадлежащего бизнесмену и его партнерам. Также запрещено принимать решения по реорганизации ООО «Производственный комплекс». Вместе с этим ФНС России наложила мораторий на внесение соответствующей записи об этом в ЕГРЮЛ.



Банкротство УНТЭСК, имеющей в управлении электросетевое хозяйство в Екатеринбурге и Свердловской области, началось пять лет назад. На 1 августа 2018 года подконтрольные Малику Гайсину предприятия задолжали ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 563,5 млн руб.

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