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Судебные приставы арестовали ценные бумаги бизнесмена Малика Гайсина на сумму 30 млн рублей

6 сентябрь 2018 (10:02)

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Управление федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области арестовало ценные бумаги Малика Гайсина на сумму более 30 млн руб. Это было сделано на основании решения суда в рамках наложения обеспечительных мер на имущество Малика Гайсина и его партнеров, контролирующих ООО «УНТЭСК». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Всего на лицевом счете бизнесмена находится 300 тыс. 010 обыкновенных акций ПАО Банк «Вятич» номиналом 100 руб. каждая.

9 июня 2018 года Арбитражный суд Свердловской области постановил арестовать имущество Малика Гайсина и его партнеров на сумму 171,4 млн руб. для предотвращения возможного ущерба кредиторам, в числе которых ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», межрайонная ИФНС № 25 по Свердловской области, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и работники ООО «УНТЭСК». В целом же задолженность ООО «УНТЭСК» перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 218,6 млн руб.

Суд состоялся в рамках дела о банкротстве ООО «УНТЭСК». Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на сумму 171,4 млн руб. поступило в суд еще в октябре 2016 года, его рассмотрение было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами ООО «УНТЭСК». Бизнесмен пытался опротестовать требования энергетиков, однако суд отклонил апелляционную жалобу.

По ходатайству ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Арбитражный суд принял обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию сделок по продаже имущества, снятие с учета автотранспорта, принадлежащего бизнесмену и его партнерам. Также запрещено принимать решения по реорганизации ООО «Производственный комплекс». Вместе с этим ФНС России наложила мораторий на внесение соответствующей записи об этом в ЕГРЮЛ.

Банкротство УНТЭСК, имеющей в управлении электросетевое хозяйство в Екатеринбурге и Свердловской области, началось пять лет назад. На 1 августа 2018 года подконтрольные Малику Гайсину предприятия задолжали ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 563,5 млн руб.

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