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В Екатеринбурге до 18 сентября по ночам будут закрывать движение по улице Первомайской

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. В Екатеринбурге до 18 сентября с 22.00 до 06.00 будут закрывать движение по улице Первомайской. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



«Закрытие движение будет проводиться в три этапа: с 5 по 9 сентября — от Карла Либкнехта до Луначарского, с 9 по 14 сентября — от Луначарского до Восточной и с 14 по 18 сентября — от Восточной до Гагарина», — говорится в сообщении.



Движение будет ограничено в связи с ремонтом проезжей части.

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