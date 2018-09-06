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В Екатеринбурге будут судить жителей Курганской области, обвиняемых в телефонном мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех уроженцев Курганской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, обвиняемые ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы в одной из колоний, где между ними сложились приятельские отношения. Один из обвиняемых от своего знакомого получил информацию о способах телефонного мошенничества с помощью банковских карт.



В декабре 2017 года злоумышленник, испытывая материальные затруднения, предложил использовать указанную преступную схему. С этой целью обвиняемые приобрели сотовые телефоны и сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц. После чего один из них организовал с телефона рассылку на произвольно подобранные абонентские номера смс-сообщений с текстом якобы от одного из банков об операции по снятию денежных средств с банковских карт.



Двое других обвиняемых принимали звонки от потерпевших. Представляясь сотрудниками банка, они сообщали информацию о возможности отмены финансовой операции по списанию денег и побуждали держателей банковских карт пройти к банкомату и выполнить перевод денег на абонентские номера, находящиеся в распоряжении участников преступной группы.



После этого деньги переводились на банковскую карту, откуда обвиняемые сообща их снимали и распределяли между собой. В период с декабря 2017 года по май 2018 года путем телефонного мошенничества они похитили у жителей Алтайского края, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Воронежской областей, Республики Калмыкия свыше 141 тыс. руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

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