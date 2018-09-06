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Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП РФ на 2018-2019 годы

УрБК, Москва, 06.09.2018. Министерство экономического развития понизило прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год до 1,8% с 1,9%, а на 2019 год — до 1,3% с 1,4%. Об этом говорится в докладе ведомства «Картина экономики» за август.



«Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 процентного пункта — до 1,8% и 1,3% соответственно», — отмечается в документе.



В Минэкономразвития считают, что развитие ситуации за период с начала текущего года в целом соответствует ожиданиям ведомства.



«За январь-июль темп роста ВВП оценивается на уровне 1,7% (в июле — 1,8% в годовом выражении)», — говорится в документе.



Временное снижение темпов экономического роста в 2019 году, как считают в Минэкономразвития, будет связано с такими факторами, как умеренно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, направленная на контроль инфляционных ожиданий, а также «смещенная ближе к середине года активная фаза реализации национальных проектов при росте налоговой нагрузки уже с 1 января следующего года».



При этом рост ВВП РФ в июле ускорился в годовом выражении до 1,8% с 1,1% в июне.



По мнению ведомства, основной вклад в ускорение роста ВВП из базовых отраслей внесло восстановление динамики промышленного производства после исчерпания действия временных негативных факторов.

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