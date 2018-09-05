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В правительство РФ внесен проект разделения страны на 14 макрорегионов
5 сентябрь 2018 (18:01)
УрБК, Москва, 05.09.2018. В правительство РФ внесен проект стратегии пространственного развития, в котором предлагается разделить территорию страны на 14 макрорегионов, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя кабмина Дмитрия Козака.
По его словам, разграничение территорий должно быть проведено для координации «различных отраслевых политик на федеральном и региональном уровне».
О появление проекта по разделению России на 14 макрорегионов стало известно в конце августа. Для создания новых территорий, как следует из документа, федеральные округа должны быть раздроблены. Например, Сибирский ФО, как полагают в ведомстве, можно разделить на Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.
По итогам реформы в стране образуются 35-40 центров экономического роста. Предполагается, что к 2035 году они обеспечат 65% экономического роста страны.
По его словам, разграничение территорий должно быть проведено для координации «различных отраслевых политик на федеральном и региональном уровне».
О появление проекта по разделению России на 14 макрорегионов стало известно в конце августа. Для создания новых территорий, как следует из документа, федеральные округа должны быть раздроблены. Например, Сибирский ФО, как полагают в ведомстве, можно разделить на Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.
По итогам реформы в стране образуются 35-40 центров экономического роста. Предполагается, что к 2035 году они обеспечат 65% экономического роста страны.
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