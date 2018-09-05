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Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку проекта благоустройства улицы Толмачева
5 сентябрь 2018 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Администрация Екатеринбурга с 10 сентября 2018 года начнет прием заявок на участие в конкурсе на разработку концепции благоустройства улицы Толмачева.
Речь идет об участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Претенденты должны предложить решения по разделению автомобильного, велосипедного и пешеходного пространства. Неизвестно, появится ли после этого сквозное автомобильное движение от проспекта Ленина до улицы Малышева.
Кроме того, в проекте должны быть прописаны варианты размещения малых архитектурных форм и обустройства освещения.
По итогам конкурса 3 декабря 2018 года будут определены три лучшие концепции. Разработчикам, которые займут первое место, горадминистрация обещает выплатить 250 тыс. руб., за второе место — 100 тыс. руб., за третье место — 50 тыс. руб.
Речь идет об участке между проспектом Ленина и улицей Малышева. Претенденты должны предложить решения по разделению автомобильного, велосипедного и пешеходного пространства. Неизвестно, появится ли после этого сквозное автомобильное движение от проспекта Ленина до улицы Малышева.
Кроме того, в проекте должны быть прописаны варианты размещения малых архитектурных форм и обустройства освещения.
По итогам конкурса 3 декабря 2018 года будут определены три лучшие концепции. Разработчикам, которые займут первое место, горадминистрация обещает выплатить 250 тыс. руб., за второе место — 100 тыс. руб., за третье место — 50 тыс. руб.
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