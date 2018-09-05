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За I полугодие на предприятиях Свердловской области произошло шесть несчастных случаев со смертельным исходом

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. За 6 месяцев 2018 года на предприятиях Свердловской области произошло восемь несчастных случаев: шесть со смертельным исходом и два групповых несчастный случая, при которых четыре человека получили травмы тяжелой и легкой степени. Об этом сообщается в статистической справке управления Ростехнадзора по Свердловской области.



Для сравнения, в 2017 году произошло семь несчастных случаев: четыре со смертельным исходом, в результате которых четыре человека получили смертельную травму, и три групповых несчастный случая, при которых один человек получил смертельную травму, четыре человека травмы тяжелой степени и три человека легкой степени тяжести.



Наибольшему травматизму подвержены работники горнорудной и нерудной промышленности, а также работающие на объектах подземного строительства.



По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин.

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