В отпуск без шоппинга и ресторанов

Уральский турбизнес начал подводить итоги «высокого» сезона 2018 года. По предварительным оценкам экспертов, объем турпотока в весенне-летний период по сравнению с прошлогодними показателями незначительно, но вырос. В то же время средний чек впервые с 2014 года снизился не только в пересчете на иностранную валюту, но и в рублях: стремление граждан сократить затраты на отдых продолжает расти.Эксперты отмечают, что, по статистике аэропорта Кольцово, наибольшим спросом у жителей региона среди летних зарубежных направлений в этом году пользовались Анталья, Дубай, Прага, Пхукет и Пекин. Из российских — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.По объемам продаж турпакетов в мае-августе лидером вновь стала Турция, второе место заняла Россия, далее со значительным отрывом следуют Кипр, Тунис и Греция. Между тем Испания, традиционно входившая в пятерку самых популярных стран для летнего отдыха, прошедшим летом утратила свои позиции.«Выпал традиционный участник «пятерки» — Испания: ее фактически вытеснил Тунис, который с прошлого года начал набирать обороты. Также нужно отметить, что именно по пакетным турам Россия раньше не входила в топ-5, а нынче она заняла второе место, существенно опередив Кипр. То есть растет потребление российского «упакованного» турпродукта», — пояснил на пресс-конференции в Екатеринбурге президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.По его словам, средняя стоимость путевки в Турцию на одного человека при двухместном размещении в этом году выросла на 10%, до 38,3 тыс. руб., на Кипр — на 6%, до 43,7 тыс. руб., в Тунис — почти на 8%, до 37,3 тыс. руб., в Грецию — на 8%, до 46 тыс. руб. По России средняя цена тура увеличилась не столь значительно — примерно на 500 руб., до 23,1 тыс. руб. Такая разница в динамике объясняется тем, что основным фактором роста в данном случае стало ослабление рубля примерно на 15%.Что касается среднего чека, в этом «высоком» сезоне он сократился в целом по России примерно на 5%, до 46 тыс. руб. Как отмечает руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, в данном случае региональная статистика по УрФО может показать и более значительное снижение.«Обычно в рублях мы видим рост среднего чека, а снижение фиксируем в пересчете на евро и доллары США. В этом году впервые за последние несколько лет показатель сократился и в валюте, и в рублях. И вообще, траты, связанные с отпуском, существенно упали: люди радикально сокращают их за счет сопутствующих товаров и услуг — походов в рестораны, экскурсий, шоппинга. Если раньше из отпуска приезжали с чемоданами покупок, то теперь везут магнитик», — пояснил эксперт.Аналогичный вывод делает и директор Национального туристического управления Чешской Республики — ChezhTourizm по регионам РФ и Казахстану в Екатеринбурге Роман Прохазка. Он отмечает, что россияне путешествуют активно, но практически не совершают покупок.«С 2014 года постоянно растет турпоток из РФ, количество рейсов увеличивается. Хотя по объему турпотока Россия занимает шестое место, по длительности пребывания в Чешской Республике она оказывается на первом: в среднем россияне проводят у нас по 6 ночей. Но мы чувствуем, что туристы экономят, например, на покупках в магазинах. Тем более что многие товары в Чехии можно купить на 15-20% дороже, чем в России. То есть путешествуют активно, в рестораны ходят, но отказались от приобретения одежды, обуви и других вещей», — рассказал Роман Прохазка.Говоря о ближайшей перспективе, эксперты полагают, что многое зависит от политики российских властей в отношении национальной валюты. Если рубль, несмотря на высокие цены на нефть, продолжит ослабевать, в совокупности с традиционным повышением стоимости отдыха в осенне-зимний период это может привести к снижению отмеченной участниками рынка активности туристов. В этом случае спрос на путевки может оказаться еще ниже, чем в аналогичный период прошлого года.