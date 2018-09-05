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Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 05.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2018 года. Курс долл. США вырос на 18,91 коп., до 68,46 руб., курс евро — на 11,62 коп., до 79,14 руб.

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