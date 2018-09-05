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В Челябинской области 150 человек поступили на первый курс образовательной программы Группы ЧТПЗ

УрБК, Челябинск, 05.09.2018. В Челябинске состоялась торжественная линейка для студентов программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ, приуроченная к началу нового учебного года.



Как сообщает пресс-служба компании, образовательный проект по подготовке квалифицированных кадров для российской промышленности реализуется на Южном Урале второй год подряд в формате государственно-частного партнерства правительства Челябинской области, Группы ЧТПЗ и Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А. В. Яковлева. В 2018 году на первый курс программы поступило 150 выпускников школ.



Второй набор студентов программы «Будущее Белой металлургии» осуществлялся по четырем специальностям и одной профессии в Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме им. А. В. Яковлева. На 150 мест претендовало 204 абитуриента. Самой востребованной специальностью в этом году стало «Сварочное производство», конкурс на нее составил почти 2 человека на место. Второе место в рейтинге популярности заняла специальность «Обработка металлов давлением» ― на 25 мест претендовали 40 абитуриентов.



«Наше предприятие заинтересовано в квалифицированных специалистах, владеющих 3-4 рабочими профессиями и широким набором компетенций. В процессе обучения ребята освоят современное высокотехнологичное оборудование, систему бережливого производства и промышленной безопасности, а также погрузятся в корпоративную философию Белой металлургии. Успешные выпускники программы будут приглашены работать в инновационные цехи предприятия», ― отметил акционер, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.



Обучение по программе «Будущее Белой металлургии» основано на немецкой дуальной модели образования: 40% времени занимает теория, 60% — практика на современном высокотехнологичном оборудовании. По решению акционеров Группы ЧТПЗ лучшим студентам выплачивают дополнительные стипендии. Ребятам компенсируются затраты на питание, предоставляется удобная спецодежда. Будущим металлургам созданы все условия для творческой и спортивной самореализации. Выпускники программы призывного возраста могут пройти обязательную военную службу в подшефной воинской части компании, расположенной в Уральском федеральном округе.



Челябинская область — второй регион присутствия Группы ЧТПЗ, в котором реализуется программа «Будущее Белой металлургии». Практико-ориентированный образовательный проект по подготовке квалифицированных кадров для инновационного производства компания впервые запустила в 2011 году на Среднем Урале. За семь лет обучение по программе прошли 677 выпускников, 70% которых трудоустроены на предприятиях Белой металлургии. В настоящее время в двух регионах страны по корпоративной образовательной программе обучаются более 1 300 будущих металлургов.

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