«Уральский Рабочий»: Почему трясет: ученые рассказали о причинах и прогнозировании подземных толчков

Этой ночью жители некоторых регионов Урала были разбужены ощутимыми земными вибрациями. Виной тому стало мощное землетрясение, эпицентр которого находился в городе Катав-Ивановске.Ощутили его и в Челябинске, Уфе, Магнитогорске, Екатеринбурге. Особые опасения землетрясение вызвало у жителей закрытого города Озерска, где расположен завод по производству компонентов ядерного оружия.Уральские спасатели уже отчитались, что сильных разрушений и жертв подземные толчки не принесли. Сотрудники МЧС Челябинской и Свердловской областей дополнительно обследуют территории на предмет повреждений.По предварительным данным сейсмологов, магнитуда сегодняшнего землетрясения составила 5.4, что попадает под определение «довольно сильное». Оно характеризуется колебаниями мебели, остановкой маятников часов, появлением трещин в стеклах и штукатурке.Корреспондент «УР» поговорил со старшим научным сотрудником лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Александром Гуляевым о причинах возникновения землетрясений на Урале и возможностях предсказывать их наступление.«На самом деле в плане прогнозов ученые пока не преуспели, над решением этой проблемы бьются во всем мире, но это настолько многофакторное явление, что предсказать его очень сложно. В этом плане лучше других проявили себя наши коллеги из Китая, у которых было несколько удачных прогнозов. Мы же создали карты сейсмологической активности для Урала, где цветом обозначены потенциально опасные зоны», — рассказывает Александр Гуляев.Что касается причин землетрясений в нашем регионе, ученые объясняют их продолжающимся процессом формирования новейшего пояса Уральских гор. Он начался около 30 миллионов лет назад. Сейчас с периодичностью примерно в 100-120 лет происходят землетрясение магнитудой примерно 6 баллов.Так, самые мощные толчки были зафиксированы в 1914 году под Билимбаем — их сила достигла шести баллов. Второй раз они наблюдались совсем недавно — в 2015 году под Среднеуральском. Правда, тогда сила толкчов не превысила четыре балла. Сегодняшнее землетрясение стало одним из самых сильных. А следующее подобное может произойти еще через 100 лет.«Всего с 1788 года на Урале произошло порядка 40 четырех ощутимых природных землетрясений», — отмечает Александр Гуляев.По словам ученого, подземные толчки, происходящие в Уральском регионе, не представляют угрозы для электростанций и заводов с опасными производствами. Сооружения, подобные, например, Белоярской атомной электростанции, изначально проектируются таким образом, что рассчитаны на землетрясения в девять баллов, вероятность которых крайне мала. А сегодняшние подземные толчки и вовсе не представляют для производств никакой опасности. Скорее всего, предприятия даже не выходили из штатного режима работы.