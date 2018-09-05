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В Екатеринбурге закроют пешеходный мост через Исеть по улице Карла Маркса

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. В Екатеринбурге с 6 сентября 2018 года будет перекрыто движение по мосту через реку Исеть по улице Карла Маркса, сообщает официальный портал города.



Причина перекрытия — проведение работ по замене перекрытия на мосту, замена ограждения и монтаж освещения.



Дата открытия моста после проведения работ не уточняется.

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