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В Екатеринбурге закроют пешеходный мост через Исеть по улице Карла Маркса
5 сентябрь 2018 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. В Екатеринбурге с 6 сентября 2018 года будет перекрыто движение по мосту через реку Исеть по улице Карла Маркса, сообщает официальный портал города.
Причина перекрытия — проведение работ по замене перекрытия на мосту, замена ограждения и монтаж освещения.
Дата открытия моста после проведения работ не уточняется.
Причина перекрытия — проведение работ по замене перекрытия на мосту, замена ограждения и монтаж освещения.
Дата открытия моста после проведения работ не уточняется.
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