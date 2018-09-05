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Екатеринбуржца осудили за фиктивную регистрацию четырех обществ с ограниченной ответственностью

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Мировой судья судебного участка №3 Октябрьского района Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в фиктивной регистрации четырех обществ с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



С января по май 2017 года подсудимый за денежное вознаграждение предоставил в ИФНС России необходимые для регистрации юридического лица документы, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации ООО «Эктоник», ООО «Сириус», ООО «МБИ-Екатеринбург» и ООО «Пигмент». При этом сам подсудимый участия в деятельности юридических лиц не принимал, а являлся подставным лицом.



Судья согласился с государственным обвинителем и признал мужчину виновным по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».



Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

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