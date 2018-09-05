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Минфин РФ считает вопрос о введении минимальной цены на пиво недостаточно проработанным
5 сентябрь 2018 (14:04)
УрБК, Москва, 05.09.2018. Минфин РФ пока не будет предлагать введение минимальной цены на пиво и маркировку всей пивоваренной продукции, но готов обсудить такую меру, сообщает «Прайм».
«Вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной розничной цены пока еще недостаточно проработаны. Мы сомневаемся, что это можно эффективно администрировать. Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования. Если такие предложения от Росалкогольрегулирования поступят, будем обсуждать их целесообразность», — заявил журналистам замминистра финансов России Илья Трунин.
Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил, что ведомство планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Алешин также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции при условии, что этот шаг будет тщательно подготовлен и не вызовет перебоев с производством и поставками пива.
Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 руб. за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 371 руб., на игристые вина — 164 руб. за бутылку 0,75 литра.
«Вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной розничной цены пока еще недостаточно проработаны. Мы сомневаемся, что это можно эффективно администрировать. Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования. Если такие предложения от Росалкогольрегулирования поступят, будем обсуждать их целесообразность», — заявил журналистам замминистра финансов России Илья Трунин.
Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил, что ведомство планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Алешин также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции при условии, что этот шаг будет тщательно подготовлен и не вызовет перебоев с производством и поставками пива.
Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 руб. за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 371 руб., на игристые вина — 164 руб. за бутылку 0,75 литра.
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