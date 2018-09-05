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Предприятие ЖКХ в поселке Буланаш задолжало работникам около 1 млн рублей
5 сентябрь 2018 (13:43)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой было установлено, что на предприятии, обеспечивающем питьевой водой потребителей пос. Буланаш Артемовского района, перед 32 работниками образовалась задолженность по заработной плате за июнь и июль 2018 года в размере около 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования предприятие усилило взыскание с должников по оплате коммунальных услуг, чтобы получить дополнительные средства. Кроме того, главой Артемовского городского округа было выделено из резервного фонда администрации 750 тыс. руб. на погашение задолженности по выплате заработной платы.
В результате данная задолженность была ликвидирована в полном объеме.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования предприятие усилило взыскание с должников по оплате коммунальных услуг, чтобы получить дополнительные средства. Кроме того, главой Артемовского городского округа было выделено из резервного фонда администрации 750 тыс. руб. на погашение задолженности по выплате заработной платы.
В результате данная задолженность была ликвидирована в полном объеме.
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