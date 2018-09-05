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В Екатеринбурге закрывают движение на участке улицы Надеждинской в районе дома № 14

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. В Екатеринбурге c 5 до 16 сентября 2018 года закрывается для движения транспорта участок в районе дома № 14 по улице Надеждинской. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



Движение закрыто в связи с проведением земляных работ, связанных с ремонтом сети теплоснабжения. Объезд организован по улицам Таватуйской, Сортировочной, проспекту Седова, проезду Теплоходному.

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