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«Уральские авиалинии» сделали круглогодичными рейсы Казань — Москва
5 сентябрь 2018 (12:15)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Рейсы Казань — Москва — Казань «Уральских авиалиний» впервые появятся в зимнем расписании авиакомпании. Теперь в данном направлении можно будет летать круглый год, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Стоимость авиабилетов составит от 2 тыс. 313 руб. по тарифу «Промо» и от 3 тыс. 313 руб. по тарифу «Эконом».
Вылеты из Москвы в Казань запланированы: с 9 по 29 октября по вторникам и воскресеньям в 17.20, с 4 ноября 2018 по 24 марта 2019 — только по воскресеньям в 20.40. Обратный рейс Казань — Москва будет выполняться с 10 по 29 октября по средам и понедельникам в 07.30, с 5 ноября 2018 по 25 марта 2019 — только по понедельникам в 10.50.
Стоимость авиабилетов составит от 2 тыс. 313 руб. по тарифу «Промо» и от 3 тыс. 313 руб. по тарифу «Эконом».
Вылеты из Москвы в Казань запланированы: с 9 по 29 октября по вторникам и воскресеньям в 17.20, с 4 ноября 2018 по 24 марта 2019 — только по воскресеньям в 20.40. Обратный рейс Казань — Москва будет выполняться с 10 по 29 октября по средам и понедельникам в 07.30, с 5 ноября 2018 по 25 марта 2019 — только по понедельникам в 10.50.
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