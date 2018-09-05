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Роспотребнадзор разъяснил порядок обращения за страховой выплатой для туристов «Натали турс»

Роспотребнадзор разъяснил порядок обращения за выплатой в страховую организацию для туристов «Натали турс». Сообщение опубликовано на официальном с ведомства.



Напомним, 30 июня 2018 года «Натали турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года. В результате 3 сентября Ростуризм исключил три юрлица «Натали турс» из единого федерального реестра туроператоров.



«Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора является факт причинения туристу и (или) иному заказчику реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности. Датой страхового случая считается день принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения об исключении туроператора из реестра, то есть 3 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.



Для получения возмещения туристу необходимо обратиться в СПАО «Ингосстрах» с письменным требованием о выплате, включающем контактные данные туриста, дату выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора; номер договора о реализации туристского продукта, дату его заключения; наименования туроператора, информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неоказании услуг, размер реального ущерба, банковские реквизиты для перечисления средств возмещения. К требованию необходимо приложить копию паспорта, договора, документы, подтверждающие ущерб.



Уточняется, что туристам, самостоятельно приобретающим билеты для возвращения и/или оплачивающим проживание в отеле, нужно сохранять документы, подтверждающие оплату.



«Страховщик обязан удовлетворить требование о денежной выплате не позднее 30 календарных дней после дня его получения», — поясняют в ведомстве.



При этом получение денежной выплаты не лишает туриста права требовать от туроператора выплаты штрафов, пеней, возмещения упущенной выгоды и морального вреда.



Также в сообщении указано, что законодательством предусмотрена возможность заявлять требования о возврате денежных средств за путевку, предусматривающую выезд за рубеж, объединению «Турпомощь». Кроме того, турист может обратиться в объединение с требованием о выплате возмещения в случае, когда средств страховщика оказалось недостаточно для возмещения причиненного ущерба.

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