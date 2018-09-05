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Правительство РФ перенесло сроки внедрения сетей 5G

УрБК, Москва, 05.09.2018. Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов заявил о переносе сроков внедрения сетей связи пятого поколения (5G) в крупных городах страны, сообщает ТАСС.



По словам М. Акимова, запуск сетей 5G начнется к концу 2021 года. На данный момент, как пояснил зампред правительства РФ, коммерческий интерес к этим технологиям находится на низком уровне.



Ранее предполагалось, что концепция развития сетей 5G будет утверждена в I квартале 2019 года. В тестовом режиме технологии планировалось запустить в 2020 году.

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