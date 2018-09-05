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В Каменске-Уральском Механо-литейный завод был оштрафован на 180 тыс. рублей за выброс вредных веществ в атмосферу

УрБК, Каменск-Уральский, 05.09.2018. В Каменске-Уральском по требованию прокуратуры ООО «Механо-литейный завод» было оштрафовано за выброс вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий было установлено, что ООО «Механо-литейный завод» осуществляет выброс вредных веществ в атмосферу без специального разрешения в нарушение требований части 1 статьи 14 федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».



Также выявлены неоднократные случаи нарушения правил эксплуатации пылегазоочистного оборудования.



По результатам проверки прокуратура Каменска-Уральского возбудила в отношении предприятия административное дело по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения», также внесла представление об устранении нарушений законодательства.



ООО «Механо-литейный завод» было оштрафовано на 180 тыс. руб. Штраф оплачен в полном объеме. Выявленные нарушения в работе пылегазоочистного оборудования частично устранены.

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