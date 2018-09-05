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Конкурсная комиссия рекомендовала к избранию главой Екатеринбурга 3 из 19 кандидатов

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга составила список претендентов, которые будут представлены городской думе.



Как следует из решения комиссии, к избранию на должность главы города рекомендованы три человека: вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, зампредседателя регионального Заксобрания Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.



Всего в списке, который будет представлен новому созыву Екатеринбургской городской думы, указано 19 кандидатов.



По данным главы горизбиркома Ильи Захарова, гордума может выбрать главу Екатеринбурга на первом заседании, которое предположительно пройдет 25 сентября 2018 года. Однако в аппарате городской думы считают, что этот вопрос можно перенести, если повестка первого заседания будет перегружена.

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