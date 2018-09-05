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Центральный аппарат Свердловского УФССП переедет в бывшее помещение ГУ МЧС

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Центральный аппарат Управления Федеральной службы судебных приставов (УФСПП) России по Свердловской области переедет в помещения, которые ранее занимало оперативное управление регионального ГУ МЧС России в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает территориальное управление Росимущества.



Ранее оперативное управление ГУ МЧС по Свердловской области занимало здание по ул. Карла Либкнехта, 8 «а». Однако в связи с ликвидацией Уральского регионального центра МЧС, который базировался в здании по ул. Шейнкмана, 84, оперативное управление переехало на место расформированного подразделения.



Таким образом, освободилось здание по ул. Карла Либкнехта, 8 «а», находящееся в федеральной собственности. В этой связи Росимущество решило закрепить объект за региональным УФССП.



В настоящее время центральный аппарат областного Управления ФССП занимает здание по улице Пролетарская, 7.

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