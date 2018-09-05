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Центральный аппарат Свердловского УФССП переедет в бывшее помещение ГУ МЧС
5 сентябрь 2018 (10:31)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Центральный аппарат Управления Федеральной службы судебных приставов (УФСПП) России по Свердловской области переедет в помещения, которые ранее занимало оперативное управление регионального ГУ МЧС России в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает территориальное управление Росимущества.
Ранее оперативное управление ГУ МЧС по Свердловской области занимало здание по ул. Карла Либкнехта, 8 «а». Однако в связи с ликвидацией Уральского регионального центра МЧС, который базировался в здании по ул. Шейнкмана, 84, оперативное управление переехало на место расформированного подразделения.
Таким образом, освободилось здание по ул. Карла Либкнехта, 8 «а», находящееся в федеральной собственности. В этой связи Росимущество решило закрепить объект за региональным УФССП.
В настоящее время центральный аппарат областного Управления ФССП занимает здание по улице Пролетарская, 7.
Ранее оперативное управление ГУ МЧС по Свердловской области занимало здание по ул. Карла Либкнехта, 8 «а». Однако в связи с ликвидацией Уральского регионального центра МЧС, который базировался в здании по ул. Шейнкмана, 84, оперативное управление переехало на место расформированного подразделения.
Таким образом, освободилось здание по ул. Карла Либкнехта, 8 «а», находящееся в федеральной собственности. В этой связи Росимущество решило закрепить объект за региональным УФССП.
В настоящее время центральный аппарат областного Управления ФССП занимает здание по улице Пролетарская, 7.
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