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Власти Челябинской области инициируют отмену банковских штрафов для аграриев за нарушение договорных обязательств

УрБК, Челябинск, 05.09.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил подготовить обращение в федеральный Минсельхоз с просьбой рассмотреть вопрос об отмене некоторых видов банковских штрафов за нарушение договорных обязательств. Об этом сообщает управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.



Так, глава региона отреагировал на жалобу фермера Троицкого муниципального района Каракула Жанабаева. Аграрий обратился к Борису Дубровскому от имени фермеров, которые столкнулись с такой же проблемой.



«Банки выставляют штрафы за то, что во II квартале этого года реализация продукции шла ниже, чем в прошлом году, а я не обеспечил необходимый объем, — рассказал фермер Каракул Жанабаев. — Но ведь для агросектора характерна сезонность. Кроме того, мы сильно сегодня зависим от цен на рынке, поэтому планируем реализацию на более выгодный период».



Борис Дубровский поручил правительству Челябинской области подготовить обращение в министерство сельского хозяйства Российской Федерации с просьбой поднять этот вопрос перед банковским сектором.



«Такие обязательства на сельхозтоваропроизводителей распространяться не должны. Надо учитывать специфику аграрно-промышленного комплекса. Мы поднимем этот вопрос перед федеральным министерством», — подчеркнул Борис Дубровский.



Также в региональном минсельхозе по поручению главы региона будет создана комиссия для рассмотрения вопросов сельхозтоваропроизводителей по расчетам за взятые льготные кредиты, которая будет работать с обращениями аграриев.



Как сообщил министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин, в этом году сельхозтоваропроизводители области уже получили одобрение и оформили 53 льготных инвестиционных кредита на сумму 3,7 млрд руб. и 299 льготных краткосрочных кредитных договоров на сумму 12,7 млн руб. Также в региональном минсельхозе сформирована дополнительная потребность по «коротким» и «длинным» кредитам на сумму 7,5 млрд руб. В 2017 году аграрии получили льготных кредитов на общую сумму 13,5 млрд руб.

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